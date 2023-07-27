Новостью про цифровую валюту пугают казахстанцев в соцсетях

Полное внедрение цифрового тенге в РК планируется только в 2025 году. Но даже после этого он не заменит физические деньги, а лишь станет еще одним возможным способом оплаты наравне с наличными средствами.

Фото: stopfake.kz

В Telegram-канале распространяется новость, что ВЭФ заявил о необходимости имплантировать всем гражданам микрочип CBDC. Это нужно якобы для того, чтобы люди могли покупать предметы первой необходимости, например еду и воду. Также в сообщении упоминается профессор Ричард Вернер, который как раз и сказал о том, что в будущем гражданам потребуется использовать чип-имплантат CBDC, чтобы получить доступ к своим банковским счетам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как отмечается, Вернер действительно делал подобные заявления. Тем не менее, это никак не связано с Всемирным экономическим форумом. То есть, распространяемое сообщение является ложным, поясняет портал.

CBDC, или цифровая валюта центрального банка, — это цифровые деньги, которые выпускает центральный банк страны. CBDC не является общим для всех, в каждой стране могут быть свои цифровые деньги и своя валюта.

На данный момент проекты по внедрению цифровой валюты разрабатывают в 87 странах, в том числе и в Казахстане. Полное внедрение цифрового тенге в РК планируется только в 2025 году. Но даже после этого цифровой тенге не заменит физические деньги. Это станет еще одним возможным способом оплаты наравне с наличными средствами.

Кроме того, использовать CBDC можно по-разному, в том числе с помощью электронной почты, QR-кодов и терминалов для карточных платежей. Следовательно, купить еду, воду и другие продукты можно будет любым удобным способом, даже не используя чипы CBDC.

Новость о том, что ВЭФ заявил об имплантировании чипов CBDC, также опроверг сайт по проверке фактов Logally Facts. Фактчекеры подтвердили, что ВЭФ никогда официально не заявлял о необходимости имплантации чипов CBDC для покупки еды и воды. А Ричард Вернер, ранее говоривший в своем выступлении о цифровой валюте, более не является членом Всемирного экономического форума. Следовательно, не может представлять интересы и позицию организации.

Таким образом, новость о том, что ВЭФ заявил об имплантации всем гражданам чипов CBDC для получения доступа к своим банковским счетам и для совершения покупок, — неправда. Цифровая валюта центрального банка, в том числе цифровой тенге, не заменит физические деньги. И для использования CBDC также не обязательно будет пользоваться каким-либо единственным чипом, поскольку существуют другие способы применения валюты, заключил Stopfake.