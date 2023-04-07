Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве

В рамках исполнения поручений главы государства на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева обсудили ход разработки нового Бюджетного кодекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

За 14 лет в Бюджетный кодекс страны были внесены 176 поправок или в среднем 12 поправок в год. Он был основан на положениях концепций по внедрению системы госпланирования, ориентированного на результаты и новую бюджетную политику.

В рамках проекта предлагается сокращение сроков и этапов бюджетного процесса в два раза путем объединения бюджетной заявки и программ в единый документ планирования. Также будут приняты меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами.

В настоящее время учет финансов государства ведется только в рамках бюджета. При этом значительные активы государства используются вне бюджета. В связи с чем не видна полная картина реальных финансовых ресурсов государства.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил учитывать предложения представителей общества при разработке нового Бюджетного кодекса, отметив, что новый документ должен быть понятен каждому человеку.