Награждены победители национальной литературной премии «Айбоз»

Литература, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Конкурс, организованный Минкультуры, прошел в третий раз

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Алматы состоялась церемония награждения победителей национальной литературной премии «Айбоз», сообщает Kazpravda.kz 

Поздравляя лауреатов, министр культуры и информации Аида Балаева выразила писателям признательность за вклад в развитие казахской литературы.

«Премия «Айбоз» – особая награда, которая открывает новые имена, прославляет мастеров слова и знакомит народ с их творчеством», – сказала министр.

При этом она отметила, что государство уделяет особое внимание литературной сфере, поддерживая её развитие через системные проекты.

По словам главы МКИ, ежегодно Союз писателей совместно с акиматом Алматы вручает гранты 400, совместно с акиматом Астаны – 80 столичным авторам. Министерство продолжает системную работу и в книжной сфере.

«В этом году по программе закупок общественно значимой литературы 52 авторам были выплачены гонорары. Новые произведения в следующем году будут доступны широкому кругу читателей. По программе перепечатки в 2023 году издано 134 книги, а до конца текущего года 189 новых книг - переданы в библиотеки страны», – проинформировала Аида Балаева.

Также в этом году министерство реализовало три крупных проекта в партнерстве с Союзом писателей Казахстана:

- проект «Литературно-познавательная панорама Казахстана», в рамках которого молодые авторы посетили регионы страны и создали 20 новых произведений. До конца года авторы получат гонорары в размере 4 миллионов тенге;

- проект «Школа мастерства писателей», где начинающие литераторы обучаются, обретают новые навыки и умения под руководством известных отечественных и зарубежных авторов;

- проект «Научные исследования казахских писателей в архивах стран СНГ», направленный на углубленное изучение литературного наследия казахских поэтов и писателей.

2024 год был также отмечен празднованием юбилеев таких выдающихся писателей, как Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова и Герольд Бельгер. Литературные туры, посвященные этим событиям, укрепили интерес к национальной литературе.

Кроме того, по поручению главы государства в Казахстане была установлена новая праздничная дата – Национальный день книги, который отмечается 23 апреля. В честь этого события ведомство объявило конкурс «Ұлттық кітап».

В своем выступлении министр заострила внимание на ряде важных инициатив, которые реализуются для популяризации книжной сферы.

Помимо премии «Айбоз», для молодых казахстанских писателей проводятся и другие конкурсы: президентская специальная литературная премия, премия в области литературы для укрепления межкультурного и межэтнического единства «Дарын».

В этом году при МКИ создан литературный клуб для молодых писателей «Алқа». Молодые писатели провели литературный тур в честь 130-летия Ильяса Жансугурова и 100-летия Бердибека Сокпакбаева.

«Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В связи с этим объявлен конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и раскрытие значимости рабочих профессий в обществе. Мы считаем, что все это является ярким примером комплексных мер, направленных на поддержку национальной литературы и сообщества писателей», – резюмировала Аида Балаева.

В 2024 году заявки на соискание премии «Айбоз» подали авторы 176 произведений по 7 номинациям: «Лучшая проза» – 57, «Лучшая поэзия» – 37, «Лучшая драматургия» – 16, «Лучшая литературная критика» – 13, «Лучший литературный перевод» – 14, «Лучшая детская литература» – 31 и «Лучший комикс» – 8 заявок.

По результатам тайного голосования независимого жюри обладателем премии в номинации «Лучшая проза» стал автор романа «Махамбеттің өлім жазасы» Бекет Қарашин, в номинации «Лучшая поэзия» - автор баллады «Айкөркем» Маралтай Райымбекұлы.

В номинации «Лучшая драматургия» наибольшее количество голосов было отдано за пьесу «Әзірет Сұлтан», автором которого является Думан Рамазан.

Премия в номинации «Лучший литературный перевод» была присуждена Раузе Мұсабаевой за работу «Таң жұлдызы». В числе обладателей премий в номинации «Лучшая детская литература» - Төкен Әлжантегі с произведением «Қызықтың бәрі ауылда», в номинации «Лучшая литературная критика» - Жүсіпбек Қорғасбек с произведением «Сайтанның ойыны».

Автором «Лучшего комикса» был назван Жақсылық Сабитов с работой «Жошы хан».

Общий призовой фонд национальной литературной премии составил 35 миллионов тенге.

«Айбоз» – национальная литературная премия, учрежденная МКИ в целях поддержки и стимулирования отечественных литераторов.

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