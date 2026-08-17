Новые новые методы борьбы с атеросклерозом обсудили в Астане

14–15 августа в столице прошел третий ежегодный съезд Казахстанского общества атеросклероза (КАЗОА). В его работе приняли участие более 1,6 тыс. врачей и специалистов сестринского дела очно и онлайн, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Съезд состоялся при поддержке Международного общества атеросклероза (IAS), Европейского общества атеросклероза (EAS), в составе которых сегодня работает КАЗОА, а также Минздрава

В рамках мероприятия прошли 13 научных сессий. Впервые отдельное внимание было уделено кардиоренометаболическому синдрому и работе мультидисциплинарной команды, женскому здоровью и сердцу, взаимосвязи мозга, сердца, атеросклероза и деменции. Также впервые состоялись сестринская сессия и сессия пациентского крыла КАЗОА.

На площадке выступили 68 спикеров, из которых 20 представляли международные центры и профессиональные общества, включая International Atherosclerosis Society и European Atherosclerosis Society.

Очно в заседаниях приняли участие 506 врачей и специалистов сестринского дела из всех регионов Казахстана. Еще 1112 человек подключились онлайн. Трансляцию смотрели участники из Казахстана, России, Великобритании, Кыргызстана, Молдовы, Нидерландов, США, Китая, Эстонии и Грузии.

Одной из центральных тем съезда стали болезни системы кровообращения. Как отмечалось на мероприятии, они остаются главной причиной смертности населения в мире, а острый инфаркт миокарда и инсульт – одними из основных заболеваний, приводящих к смерти и инвалидизации.

В основе этих заболеваний находится атеросклероз артерий сердца и мозга, который, согласно представленным данным, в 90% случаев определяет исход. В связи с этим участники обсудили механизмы и причины развития атеросклероза, возможности его ранней диагностики и лечения, которые могут повлиять на показатели сердечно-сосудистого здоровья, смертности и инвалидизации от болезней системы кровообращения.

На съезде были рассмотрены научные и практические рекомендации по направлениям, связанным с атеросклерозом как одной из причин болезней системы кровообращения, острого инфаркта миокарда и инсульта.

Отдельно отмечалось, что в Казахстане внедряются современные подходы к диагностике и лечению атеросклероза, а также решаются системные вопросы организации амбулаторной и стационарной кардиологической службы. Эта работа, по информации организаторов съезда, получает высокую оценку со стороны международных организаций IAS и EAS.

По итогам мероприятия основные предложения вошли в резолюцию съезда.

В частности, предлагается развивать профессиональное обучение медицинских работников по липидологии, атеросклерозу и основам кардиоренометаболического синдрома с обязательной сертификацией по образовательным программам. Подготовка должна охватывать кардиологов, врачей общей практики, терапевтов, эндокринологов, неврологов, нефрологов, сосудистых хирургов и интервенционных кардиологов. Предусматривается создание мультидисциплинарных команд во всех регионах страны, а также обучение специалистов сестринского дела.

Еще одно направление – дальнейшее развитие сети липидных центров в областных центрах и крупных городах Казахстана как части международной организации Lipid Clinic Network. Наряду с этим предлагается развивать кабинеты атеросклероза в организациях первичной медико-санитарной помощи во всех регионах, уделяя особое внимание сельской местности. Такие площадки должны способствовать внедрению международных стандартов в клиническую, образовательную и исследовательскую деятельность практического здравоохранения.

В резолюции также предусмотрено расширение скрининга в качестве популяционного исследования с использованием возможностей искусственного интеллекта без привлечения медицинских работников.

Кроме того, участники предлагают совершенствовать маршрутизацию и мониторинг пациентов с болезнями системы кровообращения, внедрять современные методы диагностики и лечения с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта на базе липидных центров и кабинетов атеросклероза.

Среди других направлений – развитие национальных регистров по основным группам пациентов с семейными формами атеросклероза, а также повышение вовлеченности пациентов в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и их приверженности лечению.

Таким образом, итоговые предложения съезда охватывают не только диагностику и лечение атеросклероза, но и подготовку медицинских кадров, развитие специализированной инфраструктуры, цифровизацию, скрининг и профилактическую работу с пациентами.