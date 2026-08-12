Не ждать, пока перерастет

«Он еще маленький, перерастет» – эту фразу родители нередко повторяют, когда ребенок начинает говорить позже обычного, не отзывается на имя или медленнее сверстников осваивает привычные для его возраста навыки. Но именно первые годы жизни – период, когда ожидание может означать потерянное время. Эту задачу постепенно переводят из отдельных консультаций в системную работу через центры развития и раннего вмешательства (ЦРРВ).
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