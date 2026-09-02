Инвестиции в будущее страны

– Вячеслав Нотанович, насколько востребованы вспомогательные репродуктивные технологии в нашей стране?

– Когда говорят о будущем государства, чаще всего вспоминают экономику, промышленность, цифровые технологии или искусственный интеллект. Но существует область, без которой невозможны ни экономическое развитие, ни устойчивый демографический рост, ни сохранение человеческого капитала. Это репродуктивное здоровье населения.

Сегодня бесплодие перестало быть исключительно медицинской проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, с ним сталкивается примерно каждый шестой человек в течение жизни. Для многих семей единственный шанс стать родителями заключается в применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

За последние три десятилетия Казахстан прошел огромный путь в их освое­нии. Если в начале 1990-х годов экстракорпоральное оплодотворение казалось недос­тупной инновацией, то сегодня наша страна по праву считается лидером этого направления в Центральной Азии. За более чем 30-летнюю историю развития отечественной репродуктивной медицины благодаря программам ЭКО в Казахстане родилось более 47 тысяч детей. За этой цифрой – долгие годы ожидания, надежды, переживания и огромное счастье многих семей.

Настоящим прорывом стала программа «Аңсаған сәби», реа­лизуемая с 2021 года по инициативе Президента. Она стала примером того, как государственная политика может эффективно отвечать на современные демо­графические вызовы. За время ее реализации проведено около 37 тысяч циклов ЭКО, родилось более 15 тысяч детей.

Особая ценность инициативы заключается в том, что она обеспечила всем равный доступ к высокотехнологичной медицинской помощи независимо от материального положения семьи. Государство подтвердило на деле, что поддержка материнства и детства – один из важнейших национальных приоритетов.

– Достаточно ли у нас опытных медиков, способных качественно исполнить поставленные задачи?

– Главной ценностью медицины являются люди – врачи, эмбрио­логи, генетики, медицинские сестры. Хотелось бы отметить весомый вклад пионеров ВРТ в Казахстане – Тамары Джусубалие­вой, Салтанат Байкошкаровой, Татьяны Копыловой, известных репродуктологов Вадима Полумискова, Шолпан Карибаевой, Алмаза Ибрагимова, Рамиля Мустафина, Равиля Валиева, Людмилы Балельбаевой и других.

Благодаря профессионализму наших коллег и великолепному уровню оснащения клиник к нам едут пациенты из многих стран мира. Так, с прошлого года в Persona Clinic под руководством известного американского ученого, профессора Шухрата Миталипова проводится клиническое внедрение новейшей методики – заместительной митохондриальной терапии у пациенток с многочисленными неудачными программами ЭКО.

Активно ведется и научная деятельность. Только за последние три года врачами клиник ЭКО были защищены 11 PhD-диссертаций, изданы монографии, опубликовано более 50 статей в международных высокорейтинговых журналах. Но достигнутые успехи – не повод останавливаться.

Мировая репродуктивная медицина вступает в новую эпоху. Искусственный интеллект (внед­рен в работу эмбриологических лабораторий шести казахстанских клиник ЭКО) уже помогает выбирать эмбрионы с наибольшим потенциалом имплантации. Геномные технологии позволяют предупреж­дать наследственные заболевания. Фармакогеномика делает лечение более персонализированным. Развитие исследований в области микробиома, эпигенетики и регенеративной медицины открывает возможнос­ти для повышения эффективнос­ти борьбы с бесплодием. И нам сейчас важно активнее создавать национальные био­банки и генетические платформы, внед­рять ИИ в практику, поддерживать отечественные биотехнологические разработки и готовить специалистов мирового уровня.

– Каковы перспективы репродуктивной медицины в Казахстане?

– Развитие международного сотрудничества – не менее важное направление. Казахстанские специалисты уже активно участвуют в работе ведущих мировых профессиональных сообществ, представляют результаты своих исследований на международных конгрессах и вносят вклад в продвижение современной репродуктивной медицины.

Вообще, репродуктивная медицина сегодня – это гораздо больше, чем лечение бесплодия. Это часть демо­графической политики, вклад в здоровье будущих поколений, укрепление института семьи и развитие человеческого капитала.

Каждый ребенок, рожденный благодаря достижениям современной медицины, – это новая история любви, надежды и веры. Именно поэтому инвестиции в репродуктивное здоровье можно считать инвестициями в будущее Казахстана.

История отечественной репродуктивной медицины убедительно доказывает: когда государство, наука, врачи и общество работают вместе, рождаются не только медицинские технологии. Рождается новая жизнь.

Казахстан имеет все основания ставить перед собой стратегическую цель – стать признанным центром репродуктивной медицины в Центральной Азии, формируя не только региональную, но и международную повестку в этой важнейшей области здравоохранения. Это амбициозная, но вполне достижимая задача, если мы сохраним курс на инновации, научное лидерство и государственную поддержку семьи.