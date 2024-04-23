Новые общественные пространства в Астане пообещал Касымбек

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По его словам, в этом году планируется благоустроить порядка 170 дворов и общественных пространств, высадить порядка 1 млн зеленых насаждений.

«Например, масштабно благоустраиваем и озеленяем аллею Улытау, проспекты Мангилик ел, Тауелсиздик. Также благоустроим площадь «Қазақ елі», аллею «Мынжылдык», сквер на аллее Жургенова, сквер возле ТРЦ «Керуен» и др.» - отметил градоначальник.

Также благоустройством охватят территорию старого вокзала и прилегающих к нему улиц Гете и Биржан сала, микрорайон Жагалау, парковый кластер вдоль реки Есиль, в который входят набережная Акбулак, президентский парк и парк «Мира и Согласия».

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут проводиться во всех районах, в том числе в жилых массивах, отметил аким.