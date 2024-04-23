Новые общественные пространства в Астане пообещал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек поделился планами по открытию в столице новых общественных пространств, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, в этом году планируется благоустроить порядка 170 дворов и общественных пространств, высадить порядка 1 млн зеленых насаждений.
«Например, масштабно благоустраиваем и озеленяем аллею Улытау, проспекты Мангилик ел, Тауелсиздик. Также благоустроим площадь «Қазақ елі», аллею «Мынжылдык», сквер на аллее Жургенова, сквер возле ТРЦ «Керуен» и др.» - отметил градоначальник.
Также благоустройством охватят территорию старого вокзала и прилегающих к нему улиц Гете и Биржан сала, микрорайон Жагалау, парковый кластер вдоль реки Есиль, в который входят набережная Акбулак, президентский парк и парк «Мира и Согласия».
Работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут проводиться во всех районах, в том числе в жилых массивах, отметил аким.
«Что касается дорожных работ, то в текущем году планируем отремонтировать более 50 улиц. Еще более 200 улиц будут охвачены ремонтом. Кроме того, на ежедневной основе ведутся ремонтно-восстановительные работы, санитарная очистка, экоакция и др.», - добавил Касымбек.