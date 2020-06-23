Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.
Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов.
Отметим, что поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием "Рособоронэкспорт".