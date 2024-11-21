Новый сервис появился в мобильном приложении eGov Mobile

Казахстанцы смогут в онлайн-формате отслеживать кредитную историю и оценить уровень кредитоспособности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile был запущен новый сервис — «Гид кредитной и страховой истории», сообщает Kazpravda.kz

Теперь пользователи могут отслеживать свою кредитную и страховую историю, а также оценить общий уровень своей кредитоспособности онлайн.

Сервис состоит из двух разделов: «Кредитование» и «Страхование», в которых представлена актуальная информация о ранее полученных пользователем кредитах и страховых услугах по данным АО «Государственное кредитное бюро».

«В разделе «Кредитование» пользователю предоставляется отчет о кредитной истории за последние 5 лет, информация об активных кредитных обязательствах и скоринговый балл (показатель, который отображает уровень кредитоспособности пользователя). Он формируется на основе данных из кредитной истории и помогает пользователю оценить свою кредитную репутацию», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Там же добавили, что скорбалл несет исключительно информационный характер и предназначен для пользователя в целях оценки его кредитного поведения.

В разделе «Страхование» пользователю доступен общий отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, а также информация о классе бонус-малус, который влияет на стоимость обязательного автострахования.

В случае наличия вопросов к полученным сведениям, пользователю необходимо обратиться непосредственно к кредитору или страховой компании.

Все функции нового сервиса предоставляются бесплатно, что делает «Гид кредитной и страховой истории» доступным для пользователей eGov Mobile.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Другие сервисы» и выбрать «ГКБ. ГИД кредитной и страховой истории»;

- дать согласие на использование личных данных;

- ознакомиться со сведениями по кредитам и страховым договорам;

- выгрузить кредитный и/или страховой отчет;

- при необходимости загрузить файлы на смартфон.

Новый сервис был реализован при сотрудничестве комитета государственных услуг Минцифры РК, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Государственное кредитное бюро».