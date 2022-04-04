Хочешь ездить на новеньком автомобиле из автосалона, готовься раскошелиться на полики, коврики, чехлы, тонировку и ряд других не очень нужных вещей и услуг.

На основе «добровольно-принудительного» принципа работали отдельные городские автосалоны, вынуждая потенциальных автовладельцев идти на дополнительные траты. А несговорчивых отправляли в конец очереди, заставляя ждать покупку желанной легковой машины не день и не два, а месяцами...

Образовавшийся на внутреннем рынке дефицит автомобилей оказался на руку нечистоплотным торговцам: без зазрения совести покупателям навязывали целый перечень необязательных, но очень недешевых товаров.

В дополнительную «комплектацию» при покупке пахнущего краской авто входила, скажем, обклейка стекол бронепленкой. Это помимо упомянутых выше чехлов и ковриков, за которые, разумеется, платить приходилось намного дороже, чем за пределами автосалона. В итоге набегала приличная сумма.

Для покупателей среднего дос­татка в придачу к перечисленной торговой нагрузке обязательной становилась покупка защиты картера, сетки для радиатора или топливного бака... Но даже такой комплект не сравним в ценовом отношении с требованием обязательной покупки комплекта зимних шин и электронных устройств, к примеру, парковочного радара, зеркала с видеорегис­тратором, камеры заднего вида и прочих «прибамбасов». В итоге стоимость покупаемого автомобиля увеличивалась в диапазоне от 600 тыс. до 3 млн тенге.

Если учесть, что большинство из нас покупает автомобиль в кредит, то несложно понять, насколько это опустошало кошельки потребителей.

Граждане возмущались, пытались торговаться, негодовали, не желая дополнительных и бессмысленных трат, однако большинство столь сильно хотело выехать из автосалона на новеньком легковом авто, что соглашалось на такие расходы.

И все же нашлись среди автолюбителей граждане, решившие доказать неправомерность требований владельцев автосалонов. Они обратились за защитой в Шымкентский городской департамент Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Антимонопольное ведомство провело проверку автосалонов, подтвердившую наличие ну очень навязчивого сервиса в четырех из них, назвала подобную практику «антиконкурентными действиями» и приняло меры антимонопольного реагирования.

– Государство предпринимает шаги, направленные на развитие льготного автокредитования, чтобы сделать покупку личного автотранспорта доступной, но в то же время автосалоны пытаются на всем этом сделать свой не совсем законный бизнес, – прокомментировал ситуацию заместитель главы руководителя Шымкентского городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев. – Иначе нельзя назвать ситуацию, когда автосалоны, помимо автомобиля, принуждают покупать дополнительные аксессуары.

Специалисты антимонопольного ведомства напоминают, что действия продавцов, направленные на продажу товара с принудительным ассортиментом, не касающимся предмета сделки, запрещены антимонопольным законодательством.