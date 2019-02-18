Нурсултан Назарбаев дал молодежи ряд советов о том, как добиться успеха в жизни
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал молодежи ряд советов о том, как добиться успеха в жизни. Видеоинтервью размещено на странице Телерадиокомплекса Президента РК в Instagram, передает Kazpravda.kz.
"Жизненные уроки делает человек для себя и из этого дает советы молодым. Наша молодежь сейчас общается со всем миром. Открыты пути, граница открыта. Учатся где хотят, живут где хотят. Смотрят. Увидели все – как у них там, как у нас. Поэтому, прежде всего, молодежь должна стремиться приобрести капитальное базовое образование. Не тратить впустую молодость и возможности на всякие развлечения, оно придет потом", – сказал Нурсултан Назарбаев.
По словам Президента, в первую очередь молодые люди должны быть образованными.
"Потому что глобальная конкуренция идет не только между странами, а между каждым человеком. В этой конкуренции побеждает тот, кто обладает знаниями", – считает Глава государства.
Также, по мнению Президента, молодой человек должен на любой работе показать себя с лучшей стороны.
"Изучить эту работу и в маленьком своем коллективе добиться успеха и признания. В-третьих, чтобы добиться успеха в этой жизни, нужно быть здоровым. Блюсти свое здоровье, заниматься им, не заниматься всеми теми вещами, которые портят здоровье. И в-четвертых, я думаю, надо любить свою Родину, свой народ, быть патриотом", – сказал Глава государства.
По словам Нурсултана Назарбаева, если воспитать такого человека, то страна будет защищена, а молодежь будет успешно развиваться.