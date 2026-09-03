Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Приветствуя высокого гостя, Глава нашего государства назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Это важная веха. Связи между нашими государствами носят дружественный характер. Мы тесно взаимодействуем на международной арене, в первую очередь, в рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, хотел бы выразить искреннюю признательность за поддержку Лаосом наших инициатив в рамках СВМДА. Г-н Президент, это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что по его завершении наши правительства приступят к активной реализации достигнутых договоренностей», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, Лаос – важный и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии.

Глава нашего государства отметил, что экономика Лаоса в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Достигнуты значительные результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

Тхонглун Сисулит выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить дружественный Казахстан

«Во время этого визита я своими глазами cмог увидеть, насколько всесторонне развивается Казахстан, какие масштабные преобразования осуществляются под Вашим руководством. Для меня большая честь совершить данный официальный визит в Казахстан в качестве Президента страны и встретиться сегодня с Вами. Искренне верю, что мой визит внесет существенный вклад в укрепление двусторонних отношений. Уверен, что в ходе переговоров мы сможем обсудить широкий круг вопросов и наметить перспективные направления сотрудничества и дальнейшей совместной работы», – сказал Президент Лаоса.

#переговоры #Акорда #Президенты #Лаос

Популярное

Все
Результат важнее процесса
Недра становятся доступнее
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Лизинг, стимулирующий производство
Впервые в Казахстане пройдет Неделя безопасности ИКАО
Новая Конституция и роль отраслевой науки
Электронная система контроля лекарственных средств
На срочную службу призовут 23 тысячи казахстанцев
Главный ресурс – доверие общества
Бумажные отходы – на переработку
БАК ждет большая модернизация
Национальное достояние Великой степи: вчера, сегодня, завтра
Фокус – на китайский рынок
ТОО «Алло, не керек» не смутило вкладчиков...
Хор во весь двор
Верный спутник охотника
Машины Победы
Юные друзья книги
Сезон завершается – охрана продолжается
Закон и Порядок – незыблемая опора нашей государственности
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Уборка раньше срока
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Назначен министр науки и высшего образования
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Ген…
Токаев – об ООН: Альтернативы этой Организации не существует
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]