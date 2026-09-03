Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе

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Приветствуя высокого гостя, Глава нашего государства назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Это важная веха. Связи между нашими государствами носят дружественный характер. Мы тесно взаимодействуем на международной арене, в первую очередь, в рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, хотел бы выразить искреннюю признательность за поддержку Лаосом наших инициатив в рамках СВМДА. Г-н Президент, это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что по его завершении наши правительства приступят к активной реализации достигнутых договоренностей», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, Лаос – важный и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии.



Глава нашего государства отметил, что экономика Лаоса в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Достигнуты значительные результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

Тхонглун Сисулит выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить дружественный Казахстан