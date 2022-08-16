Нужен индекс цен

Внедрить индексацию цен на строительные материалы предложили предприниматели Северо-Казахстанской области.

Индексировать цены нужно ежемесячно, а делать это следует при помощи специальной цифровой программы, считает член регионального совета палаты предпринимателей СКО Владимир Богданов.

Дело в том, что ежеквартально происходит существенное удорожание строительных материалов, цены на них выходят за пределы, установленные в сметной документации, и это ставит под угрозу само существование компаний, работающих в сфере госзакупок строительно-монтажных работ.

Владимир Богданов предложил ввести региональный подход к определению парамет­ров проектно-сметной документации и создать цифровой продукт, который бы в автоматическом режиме формировал региональный индекс цен, что позволило бы максимально точно отслеживать их изменение и в пределах установленной нормы корректировать ценовую стоимость тендера.

Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов поддержал идею, отметив, что с подобной проблемой сталкиваются строители не только на севере республики, но и в других регионах.