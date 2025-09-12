О чем поведал древний Кашгар
Исмаилжан Иминов, член Союза писателей РК и Казахстанского национального географического общества
Как уже писала КП, в июле казахстанская экспедиция «По следам Чокана Валиханова», организованная Almaty Management University (ALmaU), телеканалом Turan TV при участии Национального музея РК, побывала в Кашгарии (СУАР КНР). По итогам экспедиции, которая была посвящена 190-летию выдающегося ученого и просветителя, готовится к изданию книга «В краю Шести городов». Предлагаем читателям отрывок из этой работы.