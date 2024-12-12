О Международном центре искусственного интеллекта в Астане рассказал глава Минцифры

Его создание позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов США к 2029 году

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев продемонстрировал концепцию Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Цель – трансформация Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечивая инновации и развитие технологий ИИ во всех аспектах общественной и экономической жизни страны.

«Центр alem.ai нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях, таких как наука, промышленность, креативные индустрии и государственные услуги. Он также будет способствовать созданию ИИ-экосистемы для привлечения инвестиций и поддержке стартапов. Его создание позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов США к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития ИИ, сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В рамках проекта ежегодно планируется привлечь порядка 10 000 талантов в различных отраслях, обучить не менее 1000 ИИ-специалистов, запустить порядка 100 ИИ-стартапов и проводить порядка 10 научных исследований в области ИИ.

На первом этаже расположится общественное пространство для проведения форумов и публичных лекций, посвященных достижениям в области ИИ для обмена знаниями между разработчиками, студентами, учеными и экспертами из различных областей, а также музей ИИ.

Здесь также будут проводиться ярмарки вакансий в сфере ИИ, где компании смогут представить свои предложения по работе и регулярные хакатоны и конкурсы стартапов для привлечения инвесторов и партнёров для дальнейшего развития.

2-3 этажи предназначены для школы TUMO School. Школа рассчитана на школьников 9–12 классов, и уже более 42 000 учеников в Астане могут стать потенциальными участниками программы в области программирования, робототехники и других креативных технологий для развития инновационного мышления, и подготовки к успешной карьере в ИТ-сфере.

Второй этаж включает помещения для обучения и занятий, рассчитанные на 206 посадочных мест, а третий этаж добавляет еще 348 мест.

В здании также предусмотрены зоны для групповых занятий, конференц-залы и лаборатории для реализации практических проектов.

На 4-5 этажах будут обучаться студенты школы Tomorrow School. Tomorrow School — первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта, запущенная технопарком Astana Hub в октябре 2024 года. Она функционирует эксклюзивно на базе платформы 01 Edu и предлагает уникальную возможность получить бесплатное обучение в сфере AI, не требуя предварительных навыков в программировании.

На первый и второй потоки Tomorrow School поступило более 5 000 заявок. В рамках первого потока 120 человек успешно прошли в «бассейн», и только 30% из них смогли пройти отбор на основное обучение в школе. На втором бассейне обучается 190 студентов в данный момент.

В рамках центра планируется обучить еще больше студентов навыкам ИИ.

Напомним, что недавно главе государства презентовали отечественные разработки, Касым-Жомарт Токаев высказал свое видение по развитию ИИ в Казахстане.