Глава государства поручил создать Совет по развитию искусственного интеллекта

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Глава государства поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане и отметил огромный потенциал страны в IT-секторе.

«Необходимо построить экономику, основанную на знаниях и инновациях. Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно, прежде всего, уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В наше время без этого не обойтись. Сейчас все человечество живет в цифровом мире. По мнению экспертов, с каждым годом эффективность технологии искусственного интеллекта будет расти. Поэтому перед нами стоят амбициозные задачи сделать Казахстан крупнейшим цифровым хабом Евразии. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы цифрового развития», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что ранее в Послании им была выдвинута инициатива о создании Национального центра искусственного интеллекта. Он предложил дополнить эту идею и сделать Центр международным, превратив его в ключевой институт развития искусственного интеллекта в регионе.

«Международный центр Alem.AI должен стать эпицентром AI-движения и символом цифровой трансформации Казахстана. Эта платформа объединит лучшие умы нашей страны и привлечет таланты со всего мира. Здесь будут располагаться исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, школа программирования и офисы международных технологических компаний. Astana Hub и Alem.AI должны стать настоящей фабрикой инноваций, привлекая международных партнеров, стимулируя научные исследования и создавая решения для всех ключевых отраслей экономики, образования и социальной сферы», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает важным продолжить формирование институциональной среды. Он сообщил, что по его поручению правительством принята Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.

«Поручаю создать Совет по развитию искусственного интеллекта с привлечением ведущих международных экспертов. Это обеспечит синхронизацию нашей институциональной среды с передовыми мировыми стандартами. Насколько мне известно, депутаты парламента инициировали законопроект «Об искусственном интеллекте». Следует обстоятельно подойти к законотворческой работе. Нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы. К примеру, сейчас активно создаются высококачественные фейки для распространения недостоверной информации и манипуляции общественным мнением. Надо законодательно закрепить принципы ответственного использования искусственного интеллекта, этические аспекты, а также обеспечить прозрачность и открытость в его развитии и применении», – отметил президент.

Глава государства затронул вопросы развития инфраструктуры отрасли. По его мнению, ИИ-технологии требуют современных вычислительных мощностей.

«Сегодня мировой рынок испытывает острый дефицит вычислительных ресурсов, который в ближайшее время будет только нарастать. Поручаю правительству создать необходимые условия, направленные на привлечение крупных международных компаний для строительства дата-центров, а также на внедрение мировых стандартов кибербезопасности и повышение квалификации специалистов», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении была поставлена еще одна приоритетная задача – качественная оцифровка и упорядочение данных. правительству поручено принять меры по формированию наборов данных, на основе которых государство, бизнес и ИИ-энтузиасты смогут создавать, обучать и развивать модели искусственного интеллекта.

«Примером комплексного подхода в этой сфере является национальная языковая модель KazLLM. Мы научили искусственный интеллект думать, анализировать и разговаривать на казахском языке. Это значимое достижение открывает новые перспективы для развития казахского языка в цифровой среде. Важно продолжить начатую большую работу. Предстоит создать Мультимодальную языковую модель казахского языка, которая сможет одновременно использовать различные типы данных. Поручаю правительству проработать вопрос финансирования проектов в этом направлении», – сказал глава государства.

Он указал на необходимость повышения компетенции граждан в области искусственного интеллекта.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поставленный план обучить 1 миллион человек ИИ-навыкам за 5 лет требует особого внимания. Программы, нацеленные на школьников, студентов, госслужащих и предпринимателей, должны получить максимальную поддержку.

«Отечественные и международные образовательные программы в сфере ИИ-технологий могут внести вклад в укрепление кадрового потенциала нашей страны. Поручаю правительству проработать вопрос поэтапной реализации программы AI-Sana для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Программа должна способствовать формированию динамичной экосистемы, объединяющей обучение, исследования и разработку стартапов. Необходимо использовать опыт акселерации ведущих мировых университетов. Предстоит довести до каждого жителя Казахстана пользу искусственного интеллекта, объяснить, для чего он нужен, и как его правильно применять», – пояснил президент.

Правительству поручено принять меры по внедрению механизмов повсеместного использования гражданами искусственного интеллекта.