Полицейских обяжут сообщать в органы опеки о насилии над детьми

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Об этом заявил председатель КАП Кайсар Султанбаев на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам спикера, для раннего выявления правонарушений в отношении несовершеннолетних, МВД разработан специальный алгоритм действий.

«Он обязывает сотрудников полиции по каждому сообщению о совершении насилия со стороны близких незамедлительно сообщать в органы опеки и попечительства, а также в межведомственные мобильные группы при акиматах для оказания помощи. В эти группы входят уполномоченные по правам ребенка, заинтересованные государственные органы, участковые инспекторы полиции», - сообщил Султанбаев.

В МВД пришли к выводу, что существующая профилактика со стороны министерства носит карательный характер, что еще больше усугубляет положение детей.

По его словам, ежегодно к адмответственности привлекается более 6 тыс. родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, около 700 по представлениям полиции в судебном порядке лишаются родительских прав.

«Однако общеизвестно, что силовые методы борьбы с преступностью без решения социальных проблем ее возникновения не приводят к ожидаемому результату. При этом неблагополучие в семье является проблемой социально-бытового характера, решение которой вне компетенции органов внутренних дел. Для оздоровления ситуации в неблагополучных семьях необходимо своевременное оказание комплексной социальной помощи по решению бытовых проблем несовершеннолетних, а также получению ими медико-психологических услуг. В заинтересованные госорганы направлены соответствующие уведомления об оказании помощи таким семьям», – сказал спикер.

Он добавил, что уже созданы Whatsapp-чаты для оперативного реагирования на факты нарушения прав детей.

По статистике МВД, в результате проведенных поисковых мероприятий с участием общественности, установлено местонахождение 3714 из 3720 без вести пропавших несовершеннолетних. Все они возвращены родителям. Поиски 6 продолжаются. В настоящее время заинтересованными госорганами совместно прорабатываются вопросы ужесточения наказания за насилие в отношении детей.

#дети #МВД #насилие #наказание #опека #алгоритм

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