О развитии Национальной системы квалификаций в Казахстане рассказал вице-министр

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов в интервью рассказал о развитии Национальной системы квалификаций в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Уважаемый Акмади Адилович, Министерством труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами, отраслевыми ассоциациями работодателей проделана большая работа по развитию Национальной системы квалификаций. Как вы оцениваете достигнутые результаты?

– Сегодня анализ рынка труда показывает о наличии разрыва между требованиями работодателей и квалификацией работников, особенно выпускников организации образования.

В это связи, возникает необходимость постоянного обновления профессионально значимых знаний, навыков и компетенций.

По мнению международных экспертов ОЭСР отмечается низкая вовлеченность взрослого населения в Казахстане в непрерывное образование. Так, согласно данным ОЭСР (в 2018 году) только 17% взрослого населения (16-65 лет) участвовало в неформальном обучении, при этом доля участия женщин выше, чем у мужчин (20% против 13,85%).

В этой связи, начиная с 2012 года мы планомерно проводим работу по развитию Национальной системы квалификаций. В ключевых отраслях экономики разработано порядка 589 профстандартов, которые дают возможность понять, какие умения и знания нужны для занятия конкретной профессией. Организациями образований с учетом требований, обозначенных в профстандартах, разрабатываются образовательные программы. Тем самым обеспечивается подготовка кадров соответствующих требованиях работодателей. В текущем году разработан проект Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», определяющих единый порядок сертификации и признания профессиональных квалификаций работников.

Таким образом, роль национальной системы квалификаций заключается в том, чтоб дать своевременный и качественный сигнал системе образования для подготовки кадров с востребованными компетенциями. Пока этого не происходит. Мы только в начале большого пути.

Каковы, на ваш взгляд, наиболее успешные практики использования профессиональных стандартов в Казахстане? Какие меры принимаются Министерством в последующей разработке профессиональных стандартов?

– Профессиональный стандарт – это документ, по сути, определяющий требования работодателей к знаниям, умениям и навыкам работников. Как ранее, мною было отмечено, сегодня профессиональными стандартами охвачено 2689 профессий и 27% подклассов видов экономической деятельности по всей стране. В разрезе отраслей наибольший охват профессиональными стандартами отмечается в сферах строительства (94,4%), сельского хозяйства (78%), информации и связи (57,9%).

К примеру, профессиональный стандарт «Робототехника» успешно применяется в АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Тыныс», ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» путем утверждения квалификационных требований.

В текущем году нами активизирована работа по разработке профессиональных стандартов совместно с государственными органами и отраслевыми ассоциациями работодателей.

Для общей координации и методологической поддержки по данному вопросу создан Проектный офис по развитию Национальной системы квалификаций. Проектный офис выступает в качестве диалоговой и консультативной площадки, работающей на постоянной основе, способствующей качественной и эффективной работе государственных органов и работодателей по разработке профессиональных стандартов.

При 15 отраслевых государственных органах функционируют проектные группы по разработке профессиональных стандартов по курируемым отраслям.

Таким образом, мы планируем к 2024 году полностью охватить профессиональными стандартами все профессии, в первую очередь наиболее востребованные.

Уважаемый Акмади Адилович, что лежит в основе нового проекта Закона «О профессиональных квалификациях»? Какой эффект будет достигнут по итогам его принятия?

– Для работодателей ключевым элементом Национальной системы квалификаций является признание профессиональных квалификаций работников.

Признание профессиональных квалификаций – это процедура подтверждения соответствия квалификации работника положениям профессионального стандарта.

В этой связи, Законопроектом «О профессиональных квалификациях» определяется единый порядок признания профессиональных квалификаций на обязательной и добровольной основе.

Наряду с этим, закрепляются нормы по признанию неформального и информального образования. Это позволит ускорить адаптацию граждан к изменениям на рынке труда через освоение новых навыков и компетенций.

Данное предложение разработано в реализацию концепции «обучения в течение всей жизни».

Предусмотрен ряд мер по стимулированию, в частности, поддержка безработных в освоении новых квалификаций на основе ваучеров.

При этом законопроектом устанавливаются нормы по признанию не только квалификаций, но и отдельных навыков работников.

Хочу отметить, что Министерством создан Банк навыков (перечень специальных (профессиональных) и общих (гибких) навыков, востребованных на рынке труда), размещенный на Электронной бирже труда.

В Банк навыков уже внесено порядка 8 тыс. навыков, по самым востребованным из них разрабатываются курсы краткосрочного обучения и онлайн-курсы.

В дальнейшем банк навыков позволит повысить сопоставимость профессиональных навыков и квалификаций, улучшит информирование населения о необходимых рынку профессиональных навыков и о видах работ для лучшего выбора карьеры.

Таким образом, обозначенные названным Законопроектом подходы нацелены на унификацию и установление единых условий системы признания квалификации и закрепления имеющихся способов регулирования доступа к профессиям.

Каковы перспективы развития национальной системы профессиональных квалификаций?

– Под «давлением» мирового рынка труда казахстанская система профессиональных квалификаций также претерпевает значительные изменения.

На сегодня, ценность работника заключается, не столько в полученном им образовании, а в том, какими знаниями и умениями он обладает, и как качественно исполняет возложенные трудовые функции.

И солидарную ответственность по развитию на постоянной основе компетенций несут государство, работодатель и работники.

Работники, нацеленные на прохождение процедуры признания своей профессиональной квалификации, должны иметь возможность освоения необходимых компетенций. Абитуриенты должны быть уверены, что полученное образование соответствует актуальным требованиям будущих работодателей.

Таким образом, возникает необходимость в качественном развитии системы квалификаций. Для этого, Министерством будет проведена работа по следующим ключевым направлениям.

В целях соответствия системы подготовки кадров требованиям работодателей разработка образовательных программ будет осуществляться на основе профессиональных стандартов. Для этого, по всем профессиям будут разработаны профессиональные стандарты.

В 2023 году будет принят Законопроект «О профессиональных квалификациях», в рамках которого нормативно устанавливается системы сертификации и признания профквалификаций работников.

Будет создана единая информационная система (цифровая платформа Национальной системы квалификаций), которая объединит всех участников НСК, в частности, тех, кто устанавливает и проверяет требования к навыкам, умениям и знаниям, и тех, кто будет пользоваться этими услугами.

В перспективе, мы нацелены на создание полноценной, гибкой и открытой системы профессиональных квалификаций, самостоятельно развивающейся и постоянно реагирующей на современные вызовы рынка труда.