О регистрации Турсынбековой Салтанат Пархатовны кандидатом в Президенты Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 8) статьи 12, статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» 20 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала кандидатом в Президенты Республики Казахстан Турсынбекову Салтанат Пархатовну, 1966 года рождения, казашку, директора ТОО «Институт социального и правового развития», проживающую в городе Астане, выдвинутую Республиканским общественным объединением «Қазақ аналары – дәстүрге жол».