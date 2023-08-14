О "веерных" отключениях электроэнергии предупредили жителей Мангистау

В ряде населенных пунктов Мангистауской области применят метод «веерного» отключения электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщалось ранее, 13 августа из-за нахождения в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановки энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК», по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии.

В регионе был развернут оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

В ночь с 13 на 14 августа оперштаб рассмотрел вопрос по обеспечению электроэнергией объектов 1-й категории (социальные и объекты жизнедеятельности).

«Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения «веерным» способом. То есть будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов по зонам для ограничения объема потребляемой энергии.

Мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК.

Принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей», – проинформировали в ЦОК области.

Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб и провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках МАЭК.