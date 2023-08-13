В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии

В ряде населенных пунктов Мангыстауской области снова ограничена подача электроэнергии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.
В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангыстауской области:
- по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;
- в части населенных пунктов Мангыстауского района;
- по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;
- части населенных пунктов Мунайлинского района;
- части населенных пунктов Каракиянского района.
Общая выработка электроэнергии в ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденой остановки двух энергоблоков электростанцией она составляет 245 МВт.
Ограничений по водоснабжению нет.
Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.
Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.
В энергоблоке №3 проводится ремонт турбины и генератора. К ремонтным работам в энергоблоке № 1 специалисты приступят после расхолаживания котла.