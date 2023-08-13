В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии

В ряде населенных пунктов Мангыстауской области снова ограничена подача электроэнергии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: qaz.ulysmedia.kz

В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангыстауской области:

по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;

в части населенных пунктов Мангыстауского района;

по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;

части населенных пунктов Мунайлинского района;

части населенных пунктов Каракиянского района.

Общая выработка электроэнергии в ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденой остановки двух энергоблоков электростанцией она составляет 245 МВт.

Ограничений по водоснабжению нет.

Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.

Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

В энергоблоке №3 проводится ремонт турбины и генератора. К ремонтным работам в энергоблоке № 1 специалисты приступят после расхолаживания котла.