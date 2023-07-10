Повторный ремонт энергоблока на МАЭК завершили в Актау

Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В пресс-службе ТОО "МАЭК" сообщили об окончании ремонтных работ энергоблока №1 на ТЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Фото: maek.kz

"Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу. Днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт. В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО "МАЭК" обеспечивает электроэнергией Атыраускую область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО "МАЭК" произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Позже подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод была восстановлена. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.

5 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Премьер поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем. Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

6 июля ремонт на МАЭК закончился, и в тот же день МАЭК снова перестал работать.

 

#Актау #авария #ремонт #МАЭК #энергоблок

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