Половина Атырау осталась без электричества

Происшествия
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В Атырау сегодня, 3 июля, около 18:00 часов произошло аварийное отключение электроэнергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Фото: azh.kz

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО "Атырау-Жарык".

"Аварийное отключение от электроэнергии произошло в обеих частях города, в частности, без света остались микрорайоны Балауса, Ракуша, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык, Жулдыз, Алмагуль, Жилгородок, Аксай, Геолог, Коктем. Когда дадут электричество, пока неизвестно. Причины выясняются. Приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Как стало известно позже, авария произошла на энергоблоке 1 на МАЭК. ТШО и НКОК перешли на автономное электроснабжение.

Как пишет региональный портал Mgorod.kz, на дорогах города происходит настоящий коллапс: светофоры не работают, образовались пробки. В ряде микрорайонов из-за отключения электричества нет воды.

В пресс-службе ТОО "АНПЗ" сообщили, что из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла остановка завода.

"С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно", - рассказали в организации.

По информации Министерства энергетики РК, в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

"В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций, объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки. Причины посадки электроэнергии выясняются. При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска
автобензина Аи-95", - говорится в сообщении.

Также в Минэнерго отметили, что совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;

- Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);

- дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", - заверили в министерстве.

 

 

 

 

#авария #Атырау #отключение #электричество #АНПЗ

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