Почти 4,9 млрд тенге выделило на ремонт МАЭК Правительство

Правительство, Энергетика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление принято Правительством РК.

Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО «МАЭК». Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.

 

 

Напомним, 3 июля 2023 года на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла аварийная остановка АНПЗ. Позже подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод была восстановлена.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

5 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на МАЭК и провел заседание госкомиссии по расследованию причин аварий.

6 июля ремонт на МАЭК закончился, и в тот же день МАЭК снова перестал работать, 10 июля в пресс-службе комбината сообщили об окончании ремонтных работ энергоблока №1 на ТЭС.

По итогам работы государственной комиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий. Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем Правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО «МАЭК», усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.

#Правительство #ремонт #энергетика #МАЭК

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