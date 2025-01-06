ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С помощью Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на территории зарубежных стран разыскано более 110 уголовных преступников и без вести пропавших, объявленных в международный розыск по инициативе правоохранительных и компетентных органов республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД 

Сообщается, что в 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась. Так установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории таких государств, как Россия, Турция, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Польша, США, Грузия, Армения, Азербайджан, Испания, Великобритания, Чехия, Швеция, Украина, Германия, Колумбия, Израиль, Бельгия, Греция, Италия, Доминиканская Республика, Литва, Кыргызстан, Узбекистан.

«Преступники большее всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такие как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие», – рассказали в полиции. 

#МВД #преступники #международный розыск #интерпол

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