Об отсутствии очистных сооружений канализационной системы в Таразе рассказал сенатор Нуралиев

Тараз является единственным областным центром в республике, где нет специальной станции биологической очистки канализационных вод и это стало реальной экологической проблемой в регионе. Об этом рассказал сенатор Абдалы Нуралиев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны. Он отметил, что поводом этому запросу стало обращение его земляков во время встречи с населением села Костобе, прошедшей в рамках его рабочей поездки в Жамбылскую область.

В связи с ростом населения города – увеличиваются и объемы канализационных стоков, и все они осаждаются в отстойных прудах вблизи села Костобе. Сейчас в пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектной ёмкости, а потому смывные воды распространяются на территории другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза. Таким образом, на сегодняшний день экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

«В настоящее время, ТЭО проекта строительства комплекса очистки городских канализационных стоков подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза», но согласно принятого моратория проект простаивает. Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья жителей в населенных пунктах просим оказать содействие в реализации проекта строительства комплекса очистки канализационных вод в городе Тараз и оказать содействие в финансировании из республиканского бюджета», - сказал депутат.