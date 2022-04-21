Официально
Об отсутствии очистных сооружений канализационной системы в Таразе рассказал сенатор Нуралиев

Тараз является единственным областным центром в республике, где нет специальной станции биологической очистки канализационных вод и это стало реальной экологической проблемой в регионе. Об этом рассказал сенатор Абдалы Нуралиев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны. Он отметил, что поводом этому запросу стало обращение его земляков во время встречи с населением села Костобе, прошедшей в рамках его рабочей поездки в Жамбылскую область.

В связи с ростом населения города – увеличиваются и объемы канализационных стоков, и все они осаждаются в отстойных прудах вблизи села Костобе. Сейчас в пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектной ёмкости, а потому смывные воды распространяются на территории другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза. Таким образом, на сегодняшний день экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

«В настоящее время, ТЭО проекта строительства комплекса очистки городских канализационных стоков подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза», но согласно принятого моратория проект простаивает. Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья жителей в населенных пунктах просим оказать содействие в реализации проекта строительства комплекса очистки канализационных вод в городе Тараз и оказать содействие в финансировании из республиканского бюджета», - сказал депутат.

 

Популярное

Все
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
В мае этого года первому казахскому военному летчику Жакыпбеку Малдыбаеву исполнилось бы 115 лет
Новое Послание Токаева на долгие годы намечает ориентиры для Казахстана
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Местное самоуправление должно научить казахстанцев демократии
Число преступлений на почве ненависти бьет рекорды в Нью-Йорке
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Homo legens – homo cogitans
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Казахстанское общество должно стать более думающим и ответственным – эксперт
​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!
Чиновники Мангистау гордятся темпами строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Мировые организации помогают Афганистану не допустить массового голода
Казахстанский бизнес готов помогать государству в переходе экономики на качественно новый уровень
Генерал-майор Кайдар Каракулов вышел на свободу
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
ОСИлим ли?
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане

Читайте также

Официально
«Водный кризис связан с кризисом управления»
Официально
Ляззат Рысбекова: «Без ремонта ТЭЦ половина жителей Уральск…
Официально
Отходы – в доходы: Сенатор Дюсембинов предложил меры по бор…
Официально
Проблемы людей с инвалидностью озвучила сенатор Калтаева
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021