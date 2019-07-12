Объединение сил – путь к успеху

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» и договорились о сотрудничестве при реализации проекта строительства и модернизации объектов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии в Казахстане. «Татнефть» является одним из лидеров в этой области в Евразии. Кроме того, достигнута договоренность о внедрении новой техники и технологий добычи нефти, цифровых технологий.

Наряду с этим стороны обсудили области возможного сотрудничества с фондом в рамках инновационного центра «Иннополис», расположенного в пригороде Казани. В частности, обмен опытом по построению науч­ной, высокотехнологической экосис­темы, в том числе в части формирования бизнес-модели, ожидае­мых эффектов и привлечения инвесторов.

Рустам Минниханов отметил важную роль торговых представительств в развитии взаи­мовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.

В завершение встречи председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» представил президенту Татарстана прог­рамму приватизации.

Напомним, фонд участвует в реализации принятого Правительством в 2015 году Комплекс­ного плана приватизации. Более 80% активов группы фонда, включенных в план, уже реализованы. Одним из самых значимых стало размещение 15% акций АО «НАК «Казатомпром» на IPO в ноябре 2018 года. В ближайшие годы также планируется размещение акций или стратегическая продажа 8 крупных компаний фонда, в числе которых Air Astana, АО «Казахтелеком», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго», АО «НГК «Тау-Кен Самрук», АО «Казпочта», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Qazaq air.