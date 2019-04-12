​Объединив усилия

В мероприятии, главная цель которого – это поддержка инициативы Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева об объявлении 2019-го Годом молодежи, приняли участие духовные лидеры стран Европы и Азии.

Свыше 300 делегатов из России, Китая, Финляндии, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и других стран говорили и искали совместные пути в решении важнейших вопросов, таких как защита молодежи от влияния деструктивных религиозных течений, воспитание подрастающего поколения через пропаганду традиционных религиозных ценностей на конкретных примерах.

О влиянии на молодежь института религии и роли духовных лидеров в выборе ими жизненных приоритетов и необходимости создать сильный иммунитет против деструктивных взглядов говорил выступивший с докладом министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

– С момента обретения независимости Казахстан всегда был общим домом для представителей практически всех религиозных конфессий. Принцип свободы вероисповедания закреплен в нашей Конституции, и мы трепетно чтим и соблюдаем эту норму. Возрастает роль совместной кооперации и постоянного сотрудничества на различных площадках и уровнях. Хорошим тому примером служит Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Сегодняшняя конференция станет началом нового этапа совместной конструктивной работы. Уверен, сос­тоится широкий обмен мне­ниями и накопленным опытом.

Создать духовную карту стран Шелкового пути предложил Верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз.

– Без прошлого нет будущего. Мы народ, который всегда брал пример с предков. В этой связи я предлагаю своим коллегам создать духовную карту стран Великого шелкового пути. Она станет путеводителем для подрас­тающего поколения в вопросах религии и истории, – сказал глава муфтията Казахстана.

Большую роль молодежи в сох­ранении дружеских, добрососедских отношений между государствами и народами отметил председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

– Сегодня молодежь является тем самым полем битвы против нетерпимости, радикализма и невежества. От молодежи зависит, что она воспримет в качестве своего наследия – сотрудничество или конфронтацию, дружбу или враж­ду, объединение или отчуждение.

Лидер мусульманского сообщества России отметил, что необходимо умелое, профессиональное противодействие проникновению разрушительных идей в открытый и восприимчивый всему новому разум молодежи.