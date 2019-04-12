Свежий выпуск
​Объединив усилия
Злата Белая

В мероприятии, главная цель которого – это поддержка инициативы Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева об объявлении 2019-го Годом молодежи, приняли участие духовные лидеры стран Европы и Азии.

Свыше 300 делегатов из России, Китая, Финляндии, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и других стран говорили и искали совместные пути в решении важнейших вопросов, таких как защита молодежи от влияния деструктивных религиозных течений, воспитание подрастающего поколения через пропаганду традиционных религиозных ценностей на конкретных примерах.

О влиянии на молодежь института религии и роли духовных лидеров в выборе ими жизненных приоритетов и необходимости создать сильный иммунитет против деструктивных взглядов говорил выступивший с докладом министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

– С момента обретения независимости Казахстан всегда был общим домом для представителей практически всех религиозных конфессий. Принцип свободы вероисповедания закреплен в нашей Конституции, и мы трепетно чтим и соблюдаем эту норму. Возрастает роль совместной кооперации и постоянного сотрудничества на различных площадках и уровнях. Хорошим тому примером служит Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Сегодняшняя конференция станет началом нового этапа совместной конструктивной работы. Уверен, сос­тоится широкий обмен мне­ниями и накопленным опытом.

Создать духовную карту стран Шелкового пути предложил Верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз.

– Без прошлого нет будущего. Мы народ, который всегда брал пример с предков. В этой связи я предлагаю своим коллегам создать духовную карту стран Великого шелкового пути. Она станет путеводителем для подрас­тающего поколения в вопросах религии и истории, – сказал глава муфтията Казахстана.

Большую роль молодежи в сох­ранении дружеских, добрососедских отношений между государствами и народами отметил председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

– Сегодня молодежь является тем самым полем битвы против нетерпимости, радикализма и невежества. От молодежи зависит, что она воспримет в качестве своего наследия – сотрудничество или конфронтацию, дружбу или враж­ду, объединение или отчуждение.

Лидер мусульманского сообщества России отметил, что необходимо умелое, профессиональное противодействие проникновению разрушительных идей в открытый и восприимчивый всему новому разум молодежи. 

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
Проблемы религиозного фанатизма подняли в презентованном в столице фильме «Жұмақ: жаза және кешірім»
Пять человек насмерть отравились Павлодарской области
Али Бектаев встретился с преподавателями и студентами колледжа высоких технологий
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]