Обещанного ждут

В Восточном Казахстане средства на детские кружки и секции по проекту ArtSport выделят из областного бюджета.

Проект ArtSport стартовал на востоке страны в августе 2021 года. Детские творческие кружки и спортивные секции получили по госзаказу финансирование исходя из подушевого принципа. Судя по отчетам, бесплатные занятия посещали больше 10 тыс. ребятишек. Все изменилось в марте. Как рассказали в своей коллективной жалобе участники проекта, гос­органы неожиданно прекратили финансирование и заявили: денег больше нет.

В областном управлении экономики и бюджетного планирования пояснили: когда формировался трехлетний бюджет на 2022–2024 годы, о программе ArtSport еще не знали. Госзаказ, да еще с принципом подушевого финансирования в казне региона, соответственно, не предусмотрели. Выделенная на кружки сумма в 500 млн тенге оказалась освоена в полном объеме уже в марте. Просьба в столичное ведомство о дополнительных средствах из респуб­ликанского бюджета осталась без ответа.

Жалоба была рассмотрена в региональной палате предпринимателей. На заседании присутствовали сотрудники прокуратуры, Антикора, участие приняла и детский омбудсмен Аружан Саин. Люди рассказали о значительных тратах на аренду помещений, ремонт, оборудование, трудовые договоры с педагогами и т. д. Кто возместит им убытки? Самое обидное, что без бесплатных кружков и секций могли остаться дети из многодетных и малообеспеченных семей, а таких, по словам предпринимателей, у них – большинство.

– Никто из этих ребят не пойдет на платные занятия, – подчеркнула руководитель танцевальной студии в Усть-Каменогорске Жанна Чепрасова.

Как подсчитали в областном управлении экономики и бюджетного планирования, для дальнейшей полноценной работы кружков и секций до конца года необходимо 6,3 млрд тенге. Сумма внушительная. Тем не менее в областном акима­те решили вынести вопрос на рассмотрение областного маслихата и заверили: он будет решен оперативно, с учетом возможностей местного бюджета.

Словом, лед тронулся. По данным палаты предпринимателей, на сегодня письма о приостановке госфинансирования отоз­ваны, родителей уведомили, что проект ArtSport остается в силе. Более того, по инициативе областного управления физкультуры и спорта с предпринимателями начали заключать меморандумы, чтобы, несмотря на мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, госорганы могли вести мониторинг на предмет приписок и мертвых душ в кружках и секциях. Все по-честному: есть контингент – есть деньги, нет детей – нет денег. С учетом всех процедур оплату могут возобновить в мае. Предприниматели надеются и ждут.

– Скоро летние каникулы, и дети должны провести их с пользой для здоровья и творческого развития, – заключила представитель бизнес-омбудсмена по Восточно-Казахстанской области Алия Мукашева. – А предприниматели должны быть уверены, что государство не оставит их у разбитого корыта, тем более что субсидирование творческих кружков и спортивных секций прописано в правительственном постановлении во исполнение поручения Президента.