Облюбовали

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Элина Зироян

Птицы удивительной красоты не просто останавливаются здесь во время длительного перелета – некоторые выбрали полуостров Мангышлак местом постоянного обитания.

– Я убедился, что фламинго живут в Мангистауской области круглый год. То есть какая-то группа находится здесь даже зимой и летом. Осень и весна считаются сезонами миграции, само собой разумеется, что птиц в облас­ти становится больше. Наибольший пик приходится на сентябрь и октябрь, а также с середины марта и до мая. После потепления в местах гнездования, к концу апреля, большая их часть улетает на летовку, – рассказывает нашему изданию член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков.

Сейчас почти зима, и, как пояс­няет эколог, большая часть птиц, пролетев с Коргалжынского государственного природного заповедника (Акмолинская область) через территорию Мангистау, направилась южнее, но некоторые особи остались на полуострове Мангышлак. Они проживают на озере Караколь, а также на мелководье Тюленьих островов. Кстати, эколог не исключает, что птицы могут кочевать между этими географическими точками.

Адильбек Козыбаков отмечает, что относительно пребывания перелетных фламинго в Мангистау исследования не проводились. Все известные факты о «гостях» в регионе основаны на визуальных наб­людениях.

С 2016 года Адильбек Козыбаков вместе с учащимися и преподавателями Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау в рамках работы клуба АСБК «Жасыл Әлем» каждый год в январе принимает участие в мероприятии по наблюдению за водоплавающими птицами в незамерзающих водоемах. Делается это для уточнения данных по биоразнообразию. Тогда и было подтверждено, что некоторые фламинго остаются в Мангистау.

– Если раньше они оставались здесь десятками, то в нынешнем году я наблюдал достаточно большую стаю – не менее тысячи голов. Скорее всего, остаются особи, которые не организовали пару в текущем году: молодые или те, чья пара погибла. Таким птицам не обязательно возвращаться в места гнездовья. В пик перелета в Мангистау насчитывается более трех тысяч этих удивительных краснокнижных птиц, – сообщил эколог.

Основная пища для фламинго – мелкие ракообразные и моллюски, личинки двукрылых, семена водных растений. Искусственный водоем Караколь привлекает птиц относительно теплой водой и достаточной кормовой базой. Озеро появилось благодаря работе ТОО «МАЭК-Казатомпром» – с образованием комбината в естественную низменность сбрасывается использованная вода с предприятия. Сегодня озеро является частью экосис­темы региона.

Не первый год руководство государственного природного заповедника предупреждает всех, кто желает понаблюдать за фламинго, о том, что посещать особо охраняемую природную территорию «Озеро Караколь» можно только в установленном порядке, а именно: с разрешения заповедника и в сопровождении инспекторов. Отмечается, что фото- и видеосъемка с использованием дрона здесь строго запрещена. Такие действия, по словам специалистов, беспокоят фламинго и других редких птиц, зимующих и временно отдыхающих на Караколе.

Проблемой на сегодня является и то, что в случае если птицы страдают из-за естест­венных природных обстоя­тельств или действий человека, им очень сложно помочь, поскольку в регионе до сих пор не создан центр, специалисты которого могли бы спасать диких животных и птиц, попавших в беду.

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