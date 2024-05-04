Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
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Ерлан Сыдыков, академик
Для истинных служителей науки каждая новая монография коллег, если она написана со знанием дела и дает серьезное приращение знаний, воспринимается как нерядовое событие. Сказанное в полной мере относится к исторической науке Казахстана, роль которой вновь особо выделил Президент Касым-Жомарт Токаев в своей речи на заседании Национального курултая в Атырау. «Нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации», – эти слова Главы государства полностью разделяют члены Национального конгресса историков, который я имею честь возглавлять.