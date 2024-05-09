Поддержали фронтовиков

Общество
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Любовь Доброта

Размер единовременных выплат ко Дню Победы утвердили в Шымкенте. Ветераны Великой Отечественной войны – 100-летняя Нина Мосунова и 99-летний Мураталы Толепбергенулы – получат по два миллиона тенге каждый.

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В прошлом году единовременное пособие к 9 Мая составляло 1 млн 329 тыс. тенге.

Предложение акима Шымкента Габита Сыздыкбекова поддержали депутаты Шымкентского городского маслихата, утвердившие размер материальной помощи фронтовикам и труженикам тыла. Размер выплаты увеличен с 44 304 до 55 380 тенге.

Вырастет также единовременная социальная выплата для участников декабрьских событий 1986 года и жертв политических репрессий. В этом году они получат по 239 980 тенге. В связи с закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний и непосредственно участвовавшим в ядерных испытаниях, оказывается единовременная социальная помощь в размере 45 МРП.

#выплаты #Шымкент #пособие #ветераны #фронтовики

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