Поддержали фронтовиков Общество 9 мая 2024 г. 2:01 89 Любовь Доброта Размер единовременных выплат ко Дню Победы утвердили в Шымкенте. Ветераны Великой Отечественной войны – 100-летняя Нина Мосунова и 99-летний Мураталы Толепбергенулы – получат по два миллиона тенге каждый. фото автора В прошлом году единовременное пособие к 9 Мая составляло 1 млн 329 тыс. тенге. Предложение акима Шымкента Габита Сыздыкбекова поддержали депутаты Шымкентского городского маслихата, утвердившие размер материальной помощи фронтовикам и труженикам тыла. Размер выплаты увеличен с 44 304 до 55 380 тенге. Вырастет также единовременная социальная выплата для участников декабрьских событий 1986 года и жертв политических репрессий. В этом году они получат по 239 980 тенге. В связи с закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний и непосредственно участвовавшим в ядерных испытаниях, оказывается единовременная социальная помощь в размере 45 МРП. #выплаты #Шымкент #пособие #ветераны #фронтовики