Поддержали фронтовиков

В прошлом году единовременное пособие к 9 Мая составляло 1 млн 329 тыс. тенге.

Предложение акима Шымкента Габита Сыздыкбекова поддержали депутаты Шымкентского городского маслихата, утвердившие размер материальной помощи фронтовикам и труженикам тыла. Размер выплаты увеличен с 44 304 до 55 380 тенге.

Вырастет также единовременная социальная выплата для участников декабрьских событий 1986 года и жертв политических репрессий. В этом году они получат по 239 980 тенге. В связи с закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний и непосредственно участвовавшим в ядерных испытаниях, оказывается единовременная социальная помощь в размере 45 МРП.