Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев

Реабилитация людей с инвалидностью – это комплексный процесс. Поэтому важно не использовать однобокий подход и не делать акцент лишь на медицинских аспектах. Принципиально важно создавать также условия в сфере трудоустройства, обучения и занятий спортом

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Для реализации этих мер будут задействованы все ресурсы, при необходимости будут внесены изменения в законы и скорректирован Республиканский бюджет. Такое мнение в ходе заседания Совета по инклюзии высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты в своем выступлении подчеркнул, что в основу реабилитационного процесса должен быть заложен индивидуальный подход к людям с инвалидностью. И это касается не только технических средств, а в целом обеспечения условий для интеграции данной категории граждан в общество. Внимание участников заседания было обращено также на пробелы инклюзии в сферах трудоустройства, образования и спорта.

«Большой вопрос с трудоустройством. С одной стороны, у некоторых организаций есть социальная ответственность и потребность привлечь к работе людей с инвалидностью. Однако мы видим, что сейчас пока нет стыковок, недостаточно информации. Нужно, видимо, и цифровые какие-то инструменты нам развивать. Поощрять компании, предпринимателей, которые берут на работу лиц с инвалидностью. Нужно готовить кадры, педагогов, которые специализируются на направлениях реабилитации. Поэтому здесь тоже мы видим большой пласт работы и нерешенных проблем», - отметил Маулен Ашимбаев.

Для восполнения кадрового дефицита участники заседания предложили организовывать факультеты при ВУЗах и в специализированных учреждениях.

Кроме того, Маулен Ашимбаев обозначил важность изменений отношения общества к людям с инвалидностью, их реабилитации и социализации. В частности, важно переходить от обеспечения отдельных потребностей людей с инвалидностью к созданию условий для их полноценной интеграции в наше общество и в социальную инфраструктуру.