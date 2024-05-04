Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев

Сенат
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Айман Аманжолова
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Реабилитация людей с инвалидностью – это комплексный процесс. Поэтому важно не использовать однобокий подход и не делать акцент лишь на медицинских аспектах. Принципиально важно создавать также условия в сфере трудоустройства, обучения и занятий спортом

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для реализации этих мер будут задействованы все ресурсы, при необходимости будут внесены изменения в законы и скорректирован Республиканский бюджет. Такое мнение в ходе заседания Совета по инклюзии высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты в своем выступлении подчеркнул, что в основу реабилитационного процесса должен быть заложен индивидуальный подход к людям с инвалидностью. И это касается не только технических средств, а в целом обеспечения условий для интеграции данной категории граждан в общество. Внимание участников заседания было обращено также на пробелы инклюзии в сферах трудоустройства, образования и спорта.

«Большой вопрос с трудоустройством. С одной стороны, у некоторых организаций есть социальная ответственность и потребность привлечь к работе людей с инвалидностью. Однако мы видим, что сейчас пока нет стыковок, недостаточно информации. Нужно, видимо, и цифровые какие-то инструменты нам развивать. Поощрять компании, предпринимателей, которые берут на работу лиц с инвалидностью. Нужно готовить кадры, педагогов, которые специализируются на направлениях реабилитации. Поэтому здесь тоже мы видим большой пласт работы и нерешенных проблем», - отметил Маулен Ашимбаев.

Для восполнения кадрового дефицита участники заседания предложили организовывать факультеты при ВУЗах и в специализированных учреждениях.

Кроме того, Маулен Ашимбаев обозначил важность изменений отношения общества к людям с инвалидностью, их реабилитации и социализации. В частности, важно переходить от обеспечения отдельных потребностей людей с инвалидностью к созданию условий для их полноценной интеграции в наше общество и в социальную инфраструктуру.

«Важно чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя частью нашего общества и могли вносить свой вклад в развитие страны. Именно в таком контексте мы будем в предстоящий период работать, чтобы создавать именно такие условия для комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, как детей, так и взрослых. Здесь я вижу определенные возможности и для совершенствования законодательства нашей страны. Постараемся какие-то вещи предусмотреть по увеличению финансирования. Уверен, совместными усилиями мы сделаем в предстоящий период очень многое, для комплексной реабилитации людей с инвалидностью в Казахстане», – сказал спикер Сената и призвал всех участников объединить усилия для реализации озвученных в ходе заседания инициатив.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #инвалидность

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