Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Между городами Стамбул и Туркестан теперь курсируют грузовые самолеты. Сборщиком товара выступает компания "Kazakh Cargo", а перевозчиком - авиакомпания "Turkish Cargo", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Как отметили в областной администрации, обе стороны заинтересованы в укреплении связей между двумя городами.

На борту первого "Airbus 330-200" прибыло 37 тонн груза. Большая часть груза - одежда.

Грузовой самолет вылетел из Рима (Италия) и достиг Туркестана через Турцию. Теперь в Туркестане на самолет загрузят продовольствие и груз отправится в Китай.

Самолет, подходящий для прямых грузовых перевозок в Европу, будет курсировать два раза в неделю, по средам и пятницам.

Из международного аэропорта "Туркестан", который открылся в 2020 году, только недавно был открыт прямой рейс в Самарканд. Также прямые рейсы в Абу-Даби, Стамбул, Эль-Кувейт, добавили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области.