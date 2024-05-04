Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Предполагается, что новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров.

"Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций", - пояснили в кабмине.

Ожидается, что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров.

На сегодня в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование тех или иных институтов жизнеобеспечения страны. В их числе: Противопожарная служба, Медицинская служба, Служба химической защиты, Инженерная служба, Служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и т.д.