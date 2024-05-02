Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках

Суд
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В Астане продолжается очередное судебное заседание по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, передает Kazpravda.kz 

Скриншот видео

В ходе судебного заседания адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов выступил с ходатайством.

«В зале суда присутствуют люди, у которых на майках имеются надписи «За Салтанат», «Пожизненное». Я прошу удалить данных людей из зала, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут повлиять на них», - заявил защитник.

На что адвокаты потерпевшей стороны высказали возражение, отметив, что люди имеют право выражать свое мнение. И удаление из зала суда нарушит их права.

В итоге судья Айжан Кульбаева отказала стороне защиты в ходатайстве.

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Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
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