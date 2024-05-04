Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в ходе проведения ОПМ «Иностранец» сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.