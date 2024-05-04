«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, родственник Бишимбаева давит на жалость и пытается убедить присяжных поверить его словам. Однако он сухо прочитал текст и якобы выразил раскаяние.

Также Айтбек Амангельды подчеркнул, что жена Байжанова прекрасно говорит на русском языке, разговаривает и делает публикации. Однако вчера решила красиво выступить на казахском языке, поплакаться о том, что у них маленькая дочь, которая не сможет увидеть отца.

«Для Байжанова вообще эту речь кто-то написал? Он даже не понимает, что читает, какие эмоции нужно вкладывать. Ровно, сухо зачитал текст о том, что он сожалеет, переживает и для него это все тоже тяжело и прочее. Честно, уже перерастает в какое-то издевательство надо мной и моей семьей», - подытожил он.

Напомним, вчера адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев в ходе судебных прений обратил внимание на то, что правда его подзащитного не устраивает сторону Бишимбаева, потерпевших и гособвинителей.