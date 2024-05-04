Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило

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В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, на скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

На судебных прениях выступил адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев, который объясняя поведение Бишимбаева в отношении Салтанат, предположил, что именно фактор ревности побуждал подсудимого издеваться над своей супругой.