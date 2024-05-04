Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило

Такое сравнение Игорь Вранчев привел комментируя поведение Бишимбаева в отношении Салтанат Нукеновой
В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, на скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
На судебных прениях выступил адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев, который объясняя поведение Бишимбаева в отношении Салтанат, предположил, что именно фактор ревности побуждал подсудимого издеваться над своей супругой.
«Умысел и мотив заключается в ревности. Это не здоровое состояние у Бишимбаева, но это не делает его невменяемым. Приведу простой пример, для чего убивал Чикатило? У него были свои причины, которые здравым умом не объясняются, человек хотел убивать. И здесь та же самая ситуация. У Бишимбаева была ревность, которая породила болезненное состояние и ненависть, которая заставляла его издеваться, измываться. И он сам сказал, что снимал это, чтобы унизить её», - сказал адвокат.