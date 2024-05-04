Казахстанцы стали чаще посещать концерты

Свыше 4,3 млн зрителей посетили концертные залы Казахстана в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Бюро нацстатистики АСПР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в 2023 году в Казахстане действовало 43 концертных организации вместимостью на 20 655 зрителей, в сравнении с 2022 годом их количество сократилось лишь на одну единицу.

За год было проведено 6 435 концертов, это на 8,7% больше по сравнению с 2022 годом. Для детей в 2023 году было организовано 815 концертов, за рубежом состоялось 112 гастролей.

«Общее число зрителей на концертах, организованных в 2023 году, составило более 4,3 млн человек, это на 26,4% больше чем в 2022 году. По количеству концертов, самое большое число мероприятий проведено в Карагандинской области (972), но по числу зрителей регион занимает второе место (887 тыс. зрителей). Больше всех мероприятия посещали жители столицы – свыше 1 млн зрителей, а количество прошедших концертов составило 911», – отмечают статистики.

В пресс-службе добавили, что Алматы занимает третье место, как по количеству концертов, так и по зрителям – 840 концертов и 806 тыс. зрителей соответственно.