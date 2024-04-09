Количество сделок с недвижимостью в Казахстане выросло на 8,7%

Недвижимость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Количество сделок купли-продажи жилья в марте 2024 года составило 26 389. Из них 5 574 – по индивидуальным домам
20 815 – по квартирам в многоквартирных домах. 

По сравнению с февралем 2024года (30 534) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 13,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5 191 – 19,7%) и Астана (5 012 – 19%), а также, Карагандинская область (2 071 – 7,8%). 

Количество сделок купли-продажи жилья за март 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 8,7%, тогда было зарегистрировано 24 273 сделок.

Вчера министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на встрече с главой государства отметил, что в прошлом году в Казахстане было построено 157 тыс. жилищ, а в этом году планируется 172 тыс.

#статистика #строительство #квартиры #купля-продажа

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