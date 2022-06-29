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Обменялись опытом
Любовь Доброта

С работой шымкентского водоканала ознакомились специалисты из Узбекистана.

Специалисты ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» обменялись опытом со своими узбекскими коллегами. Предприятиям есть чему поучиться друг у друга, чтобы повысить эффективность использования водных ресурсов.

Одна из актуальных задач – сведение до минимума утечки воды. Генеральный директор совместного узбекско-израильского предприя­тия Maya Intrnational Infrastructure ­Хуршид Турдалиев рассказал, что еще недавно потери составляли от 35 до 40% добываемой воды.

Для решения задачи подключили израильских специалис­тов, предложивших использовать для поиска скрытых утечек спектральный анализ через космический спутник. Именно эту методику использовали для поиска воды на Марсе, а теперь она работает на благо коммунальных служб.

В Шымкенте выявлением скрытых утечек занимается мобильная лаборатория, орга­низованная на базе микроавто­буса. Гостей заинтересовала телеинспекционная система «Равион», используемая спе­циалистами ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» для обследования канализационных коллекторов.

Ее преимущество состоит в том, что с помощью дронов можно вести подземную диагностику и последующие точечные ­ремонтные работы. Специалис­там ташкентского водоканала продемонстрировали также ­другую технику и оборудование. В ходе обмена опытом выяснилось, что предприятиям есть чему поучиться друг у друга.

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