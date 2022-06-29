Свежий выпуск Обменялись опытом 29 июня 2022 г. 1:58 Любовь Доброта С работой шымкентского водоканала ознакомились специалисты из Узбекистана. Специалисты ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» обменялись опытом со своими узбекскими коллегами. Предприятиям есть чему поучиться друг у друга, чтобы повысить эффективность использования водных ресурсов. Одна из актуальных задач – сведение до минимума утечки воды. Генеральный директор совместного узбекско-израильского предприятия Maya Intrnational Infrastructure Хуршид Турдалиев рассказал, что еще недавно потери составляли от 35 до 40% добываемой воды. Для решения задачи подключили израильских специалистов, предложивших использовать для поиска скрытых утечек спектральный анализ через космический спутник. Именно эту методику использовали для поиска воды на Марсе, а теперь она работает на благо коммунальных служб. В Шымкенте выявлением скрытых утечек занимается мобильная лаборатория, организованная на базе микроавтобуса. Гостей заинтересовала телеинспекционная система «Равион», используемая специалистами ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» для обследования канализационных коллекторов. Ее преимущество состоит в том, что с помощью дронов можно вести подземную диагностику и последующие точечные ремонтные работы. Специалистам ташкентского водоканала продемонстрировали также другую технику и оборудование. В ходе обмена опытом выяснилось, что предприятиям есть чему поучиться друг у друга.