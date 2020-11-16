Общегородскую платформу I-Azamat тестируют в Алматы

В Алматы запустили интерактивное приложениея iAzamat. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о старте работы интерактивного приложения iAzamat для обсуждения инициатив горожан и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса.
В своем аккаунте в Instagram Сагинтаев сообщил о начале ХІІ Гражданского форума Алматы.
"На повестке дня — взаимодействие местных исполнительных органов с гражданским обществом с целью решения стоящих перед городом задач. В ходе онлайн-сессий пройдет обсуждение вопросов в сфере экологии и цифровизации, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта", — написал аким мегаполиса.
Бакытжан Сагинтаев также рассказал о старте бета-версии общегородской платформы iAzamat.
"Одной из эффективных коммуникационных площадок для обсуждения инициатив и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса станет общегородская платформа iAzamat, бета-версию которой запускаем сегодня. Алматинцы смогут голосовать за городские проекты, поднимать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках", — отметил Сагинтаев.
По словам акима города, новый интерактивный инструмент расширит участие гражданского общества в процессе управления и принятия решений.
"Каждый из нас сможет стать инициатором новых идей и предложений по улучшению жизни Алматы", — подчеркнул он.
Напомним, поручение о разработке приложения было дано акимом Алматы весной текущего года. В приложении жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса.
В работе ХІІ Гражданского форума Алматы "Развитие гражданского общества: новые вызовы и задачи во благо общества и государства" принимают участие представители гражданского общества.
В пленарной части Гражданского форума приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" Зауреш Умирбаева, представители НПО.