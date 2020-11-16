Технологии

Общегородскую платформу I-Azamat тестируют в Алматы

Айдана Демесинова
В Алматы запустили интерактивное приложениея iAzamat. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о старте работы интерактивного приложения iAzamat для обсуждения инициатив горожан и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса.

В своем аккаунте в Instagram  Сагинтаев сообщил о начале ХІІ Гражданского форума Алматы.

"На повестке дня — взаимодействие местных исполнительных органов с гражданским обществом с целью решения стоящих перед городом задач. В ходе онлайн-сессий пройдет обсуждение вопросов в сфере экологии и цифровизации, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта", — написал аким мегаполиса.

Бакытжан Сагинтаев также рассказал о старте бета-версии общегородской платформы iAzamat.

"Одной из эффективных коммуникационных площадок для обсуждения инициатив и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса станет общегородская платформа iAzamat, бета-версию которой запускаем сегодня. Алматинцы смогут голосовать за городские проекты, поднимать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках", — отметил Сагинтаев.

По словам акима города, новый интерактивный инструмент расширит участие гражданского общества в процессе управления и принятия решений.

"Каждый из нас сможет стать инициатором новых идей и предложений по улучшению жизни Алматы", — подчеркнул он.

Напомним, поручение о разработке приложения было дано акимом Алматы весной текущего года. В приложении жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса.

В работе ХІІ Гражданского форума Алматы "Развитие гражданского общества: новые вызовы и задачи во благо общества и государства" принимают участие представители гражданского общества.

В пленарной части Гражданского форума приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" Зауреш Умирбаева, представители НПО.

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