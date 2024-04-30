Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон

Оригинальный Nokia 3210 был выпущен в 1999 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: @HMD

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск потребительской электроники под брендом Nokia, готовится к перевыпуску еще одного культового кнопочного телефона – Nokia 3210. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на официальный тизер, опубликованный кенийским подразделением вендора.

«Устройство прежде всего известно тем, что стало первым массовым мобильником с внутренней антенной», - говорится в сообщении.

В GSMArena обратили внимание на то, что изображенный на тизере Nokia 3210 (2024) совсем не похож на оригинал. Дизайн новинки ближе к переосмысленному Nokia 6310, который тоже был представлен в 2024 году. Впрочем, компания HMD Global сама описывает новую модель как «сочетающую современный дизайн с ретро-интерфейсом». Так, например, в новом телефоне, как и в старом, будет доступна игра «Змейка».

Хотя HMD Global уже объявила о разработке ретро-телефона и даже раскрыла его дизайн, характеристики устройства компания решила держать в тайне до полноценного анонса. Кроме того, вендор не оставил никаких намеков на стоимость новинки.