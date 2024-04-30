Рассылка от 1414 – фейк или нет

В МЦРИАП предупредили, что направили казахстанцам официальную рассылку

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Рассылка от 1414 не является фейковой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства

Отмечается, что данное сообщение - об уведомлении в приложении eGov mobile и просьбе пройти по указанной ссылке - поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile.

«Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях», – пояснили в госоргане.

Получатели могут перейти по указанной ссылке и установить мобильное приложение eGov mobile.