Были обсуждены вопросы двустороннего партнерства с акцентом на развитие торгово-экономических связей, расширение взаимодействия в области транс­порта и логистики, транспортировки нефти и нефтепродуктов, цифровых технологий, сельского хозяйства, туризма, сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК.

Олжас Бектенов отметил, что ­Президент страны Касым-Жомарт Токаев особое значение придает укреплению двустороннего сотрудничества с Грузией. Продуктивный диалог на разных уровнях способствует дальнейшей диверсификации и расширению двустороннего товарооборота. Сегодня казахстанско-грузинские отношения динамично развиваются по всем направлениям.

Работа по увеличению торгового оборота ведется в рамках совместной Межправительственной комиссии. Претворяется в жизнь Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023–2026 годы.

Номенклатура экспортируемой продукции из Казахстана пополняется новыми видами несырьевых товаров. Принимаются меры по продвижению 35 видов отечественных товаров на сумму свыше 66 млн долларов на рынок Грузии. В перечне – продукция нефтехимической, металлургической отраслей, пищевой, химической промышленностей и машиностроения.

В ходе переговоров внимание сторон было уделено наращиванию транзитно-транспортного взаимодействия посредством раскрытия потенциала ТМТМ – Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ожидается, что принимаемые меры позволят к 2027 году увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн грузов в год. Кроме того, подчеркнута важность продолжения работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов грузоперевозок по маршруту.

При этом казахстанские компании также участвуют в наращивании мощностей в Грузии. В текущем году планируется запуск нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти, который строит казахстанская транспортно-логистическая инвестиционная группа.

– За минувший год объем перевозок по Среднему коридору увеличился на 62 процента, до 4,5 миллиона тонн. С целью наращивания потенциала маршрута, а также устранения узких мест нами проводится работа по улучшению инфраструктуры, портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу по обеспечению динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе обозначил заинтересованность Грузии в развитии и укреплении двусторонних связей с Казахстаном.

– Это мой первый и, безусловно, важный официальный визит в Казахстан, нацеленный на усиление экономическо­го и культурного взаимодействия. На сегодня между нашими государствами имеются большие достижения в различных направлениях сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Казахстаном, – отметил Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, премьер-министры обсудили взаимодействие стран в облас­ти транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Так, в прошлом году по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти. Цель – поэтапное увеличение объемов ежегодной отгрузки сырья до 2,2 млн тонн.

Перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. Объем товарооборота продукции АПК по итогам 2024 года вырос на 12,3% и составил 71,2 млн долларов. У казах­станского бизнеса имеется потенциал увеличения поставок на грузинский рынок муки и зерна, растительных масел, макаронных изделий, баранины и говядины, молочных продуктов, кондитерских изделий.

Отмечены общие интересы в развитии взаимодействия в области подготовки кадров и научного обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе по проведению совместных научных исследований. Успешным примером кооперации бизнеса является проект, реализуемый отечественными компаниями ТОО «QVM Technology», Ordabasy Group и «Ервира» совместно с грузинской компанией Olive Georgia по экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев на территории Казахстана.

По итогам переговоров премьер-министры Казахстана и Грузии подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.