Обязательную психокоррекцию введут для семейных дебоширов – МВД

Снижение случаев семейно-бытовых конфликтов в МВД связали с новыми мерами профилактики бытового насилия и ужесточением ответственности за это

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На брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков напомнил, что с мая в отдельные статьи Уголовного кодекса (ст.106 УК, ст. 107 УК) связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного».

Также с 1 июля вступили в законную силу поправки в КоАП, согласно которым адмпроизводство возбуждается по факту (а это 92% обращений о бытовых скандалах), а не по заявлению, исключена возможность повторного примирения сторон, усилена административная ответственность за бытовое насилие.

Как результат, из 27 тыс. обращений о бытовом насилии, только 8% обращений списаны в наряд. До 1 июля их было 60%, сообщил Каржаспеков.

Начато 49 досудебных расследований по фактам телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестовано 6 тыс. правонарушителей. В суде примирилось 13 тыс. семей.

"В рамках перехода на сервисную модель работы полиции, проводится работа по выявлению и ресоциализации «злостных агрессоров», - отметил спикер.

Им предлагается добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности. Исследовано 5 тыс. семей.

Определено 200 «агрессоров», из которых только 70 обратились за психологической помощью. Необходимо отметить, что в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не совершалось.

Он отметил, что совместно с неправительственными организациями жертвам бытового насилия предоставляется социально-правовая помощь.

Как результат наблюдается тенденция снижения бытовых преступлений (на 2,5%, с 668 до 651), в том числе убийств (на 4%, с 76 до 73) и тяжких преступлений (на 10%, с 264 до 239).

Предлагается следующие законодательные изменения: введение общественных работ, обязательное прохождение психокоррекционных тренингов, выселение агрессора из жилища, запрет на употребления алкоголя и т.п.