Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске

На Петропавловской ТЭЦ-2 накануне вечером произошла еще одна авария, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации ситуационного центра IKomek-109, работают два котла и две турбины.

Три дня назад в АО «Севказэнерго» сообщали о том, что в котельном цехе идут ремонтно-восстановительные работы. После частичного обрушения дымовой трубы остановили котлоагрегаты первой очереди. Энергетики восстанавливали техническое состояние оставшегося оборудования. Работали пять котлоагрегатов и три турбогенератора. Готовили к подключению еще два котла.

Что стало причиной нынешней аварии и как долго в квартирах петропавловцев будет прохладно, в пресс-службе АО «Севказэнерго» не объяснили.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.