Под завалами строительных конструкций после обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске обнаружено безжизненное тело женщины.

По данным МЧС РК, погибшая 1984 года рождения работала машинисткой.

Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО «СевКазЭнерго» произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. При уточнении списка сотрудников дежурной смены выяснилось отсутствие машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, женщины 1984 года рождения.

Поисково-спасательные работы начались незамедлительно. Более двух суток велись активные поиски с участием кинологов. Разбор завалов был осложнён наличием свисающих железобетонных плит и металлических ферм, сохранялся риск падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Кроме того, не было возможности использовать тяжелую инженерную технику, спасатели разбирали завалы вручную, используя гидравлические инструменты.

Сегодня, 22 марта, под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. С родственниками погибшей работают психологи ДЧС Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что спасательные работы силами сотрудников ДЧС СКО начались незамедлительно. Женщину искали более двух суток.

"Работы были осложнены наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не было возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную. В 12:05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Фото: inform.kz