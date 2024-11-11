Очередная международная встреча по Сирии проходит в Астане

11 ноября в Астане начался 22-ой раунд международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столицу Казахстана прибыли 11 делегаций. Группу переговорщиков от правительства Сирии возглавляет заместитель министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Раад, от сирийской оппозиции – Ахмад Тома.

Во встрече также принимают участие делегации стран-гарантов: России – во главе со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, Турции – во главе с генеральным директором двусторонних политических отношений МИД ТР Мустафой Юрдакулом, Ирана – во главе с помощником министра иностранных дел ИРИ по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

В качестве наблюдателей на переговорах присутствуют представители Иордании, Ливана и Ирака, а также международных организаций – ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.

Как сообщалось ранее, 11-12 ноября пройдут двусторонние и трёхсторонние консультации делегаций, по итогам которых состоятся пленарное заседание и пресс-конференция глав делегаций.